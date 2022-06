La Pallacanestro Titano cade sul più bello, in C Gold va Montemarciano

Il bello e il brutto dei playoff: magari fatichi tutto l'anno ma fai il colpaccio arrivando carico quando conta o magari fai una stagione d'altissimo livello ma sbagli al traguardo e quanto di buono fatto sin lì non conta. E così è per la Pallacanestro Titano, che chiude nel modo più amaro possibile un campionato che l'ha vista costantemente ai vertici. Però in C Gold va Montemarciano, che si prende per 69-60 la bella del Multieventi e si aggiudica la serie per la promozione.

Altro giro di C Silver invece per i Titans, ai quali, nel dentro o fuori, non bastano i canestri di Raschi e Gamberini – 15 e 14 punti – e l'avvio deciso che vale il 18-10 dell'8°. Montemarciano però non vacilla, guidata dai soliti Maggiotto – 19 punti – e Pajola – 15 anche per lui – e nel secondo mette anche la freccia grazie a un parziale di 12-0. I Titans rispondono con un 10-2 e rimettono la testa avanti, ma è un fuoco di paglia.









Montemarciano va al riposo lungo sul +4 e al rientro tocca il vantaggio a due cifre, Macina e Gamberini rimettono in carreggiata i biancazzurri e a 6' dalla sirena c'è un solo punto a separare le contendenti. La palla inizia a scottare e di canestri ne entrano sempre meno, finché Maggiotto non dà la spallata definitiva alla contesa con la bomba del +7.

3' 20" a cronometro e dunque sulla carta c'è tutto il tempo per riprenderla, ma solo sulla carta: I Titans non scendono mai sotto i due possessi di distacco. Finisce con Montemarciano in festa per la salita in C Gold e i biancazzurri che archiviano una stagione quasi perfetta, con quel quasi a fare tutta la differenza del mondo fra gioia e delusione.