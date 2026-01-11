La Pallacanestro Titano cede 53-47 a Fossombrone

La Pallacanestro Titano comanda per un quarto, purtroppo però è quello di partenza. Il resto è di Fossombrone che prende il controllo tra secondo e terzo periodo ed espugna 53-47 il Multieventi. I biancazzurri così proseguono nell'alternare vittorie e sconfitte, mancano l'aggancio in classifica ai rivali e restano momentaneamente quinti col Pisaurum Pesaro, in attesa di conoscerne il risultato. Pur nella sconfitta spiccano i 17 di Felici, miglior marcatore di una partita a basso punteggio: per il resto ce ne sono 10 di Fusco e, sull'altro fronte, i 21 quasi equamente distribuiti tra Curic e Tamboura.

Come detto, l'avvio vede al comando la Titano, avanti di 3 al primo riposo. Al rientro dal quale la musica cambia: Fossombrone mette la freccia col +10 di parziale nel secondo periodo e nel terzo puntella ulteriormente il vantaggio. L'ultimo quarto si apre sul +10 ospite, dopodiché i biancazzurri accennano a una reazione ma riescono solo a ridurre il passivo.







