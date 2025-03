SERIE C La Pallacanestro Titano cede 68-47 a Forlimpopoli Non bastano i 15 punti di Felici, la capolista prende il largo nel secondo quarto.

Niente da fare per la Pallacanestro Titano, sconfitta 68-47 dalla capolista Forlimpopoli. Gara decisa nel secondo quarto, chiuso sul +15 per i romagnoli. Ai Titans non bastano i 15 punti di Felici, miglior marcatore di serata.

