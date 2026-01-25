SERIE C La Pallacanestro Titano domina 97-70 Santarcangelo I biancazzurri controllano tutta la gara e prendono il largo nella ripresa.

Altra vittoria netta per la Pallacanestro Titano che dopo il +16 su Pedaso batte 97-70 i Santarcangelo Angels, comandando per tutta la gara e prendendo il largo nella riprsa. I biancazzurri staccano il Pisaurum Pesaro e raggiungono al 4° posto Jesi, per quanto entrambe le citate abbiano una gara in meno. Mattatori di serata Felici e Fusco, autori rispettivamente di 24 e 22 punti, per gli ospiti invece ce ne sono 14 a testa per Ronci e Frisoni. Titano in controllo già in avvio col +7 del primo riposo che raddoppia nel corso del periodo successivo.

Qui gli Angels hanno un sussulto, ricuciono con le triple di Macaru e le penetrazioni di Ronci e risalgono fino al -2 dell'intervallo lungo, al rientro dal quale però San Marino riprende in fretta il timone: Felici domina a rimbalzo, Ugolini e Fusco macinano canestri e la partita si fa a senso unico. Gli ospiti crollano a -18 e non riescono più a ridurre lo svantaggio in cifra unica, così in avvio di quarto quarto i biancazzurri piazzano un altro 9-0 e allungano fino al +27 finale.

