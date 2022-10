Primo successo esterno per la Pallacanestro Titano che si impone 75-58 a Tolentino. Sotto di 5 al primo riposo, da lì in poi i biancazzurri prendono il controllo della gara, all'intervallo lungo sono a +4 e nella ripresa pian piano prendono le distanze, assicurandosi un finale senza rischi. Spiccano i 19 di Fusco e i 18 di Dini, per Tolentino il top scorer è Mazzoleni, sempre con 18 punti.