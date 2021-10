SERIE C SILVER La Pallacanestro Titano fa 4/4: Acqualagna KO 71-52 Altro netto successo per i biancazzurri che comandano la classifica da imbattuti.

La Pallacanestro Titano fa sempre più sul serio. Acqualagna regge quasi un tempo ma all’intervallo è già crollata sotto i colpi dei biancazzurri, che col netto 71-52 del Multieventi fanno 4/4 e restano primi e imbattuti nella C Silver umbro/marchigiana. Tra i Titans spiccano i 17 di Fornaciari – mattatore dell’ultimo quarto – e i 14 di Dini, che viceversa ne piazza 10 nel periodo d’apertura. Già qui l’andazzo della gara è pienamente indicato, per quanto Acqualagna sia viva e capace, dopo il -10 di avvio secondo quarto, di rientrare a tiro di pari. Ma è solo momentanea illusione, perché la Titano riprende in fretta il controllo del tutto e al riposo lungo è nuovamente a +11. E al rientro basta mezzo periodo per scavare il solco decisivo, col +21 del 25° a fare da spallata ammazza-gara. Acqualagna fa quel che può e nei 5’ successivi risale fino al -14, troppo poco per parlare di partita riaperta. E infatti così non è: nel quarto dominano Fornaciari – 11 punti – e Liberti – che ne fa 8 e chiude, al pari di Altavilla, a quota 10 – gli ospiti restano a distanza di sicurezza e per la Titano è poker da primato confermato.

