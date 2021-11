La Pallacanestro Titano fa 6 su 6: Loreto ko 68-58

6 su 6 per la Pallacanestro Titano, sempre più dominatrice del Girone A di Serie C Silver. I ragazzi di Simone Porcarelli viaggiano a punteggio pieno e superano il Loreto Pesaro anche in campionato dopo il successo ottenuto in Coppa poco più di un mese fa. Sul parquet del Multieventi è 68-58 per i biancazzurri, trascinati da uno dei suoi giocatori simbolo: Andrea Raschi che disegna basket per tutta la gara e realizza 17 punti, top scorer dell'incontro. A testimonianza di quanto questa squadra sia solida, unita e con tanti uomini in grado di risolvere anche i match più spinosi, basti pensare che Raschi – a 42 anni compiuti – è il quinto miglior marcatore differente delle ultime 5 partite dei Titans. Sugli scudi – poi - anche Gamberini e Altavilla con 11 punti, Macina e Fornaciari con 10. Sono ben 5, quindi, i giocatori in doppia cifra tra le fila sammarinesi mentre a Loreto non bastano i 14 di Benevelli e i 12 di Pesce. La Pallacanestro Titano soffre solo nel secondo quarto quando Pesaro infila un break di 11-0 ma è un fuoco di paglia: Macina e compagni iniziano a macinare gioco e infilano la sesta vittoria consecutiva che li proietta in vetta alla classifica, a quota 12 punti e a +4 su Montemarciano.