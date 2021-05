La Pallacanestro Titano prosegue il suo cammino perfetto in Coppa del Centenario con l'80-70 su Montemarciano. Quarta vittoria su quattro per i biancazzurri, in controllo per tutto l'incontro e trascinati dai 19 punti di Macina – 14 nel solo terzo quarto – e dai 15 di un Raschi che sfiora la tripla doppia.