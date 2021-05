COPPA DEL CENTENARIO La Pallacanestro Titano fa poker: 80-70 al Montemarciano Macina e Raschi trascinano i biancazzurri, ancora imbattuti nel torneo che sostituisce la Serie C Silver.

La Pallacanestro Titano prosegue il suo cammino perfetto in Coppa del Centenario e al giro di boa non ha ancora registrato passaggi a vuoto. L'80-70 su Montemarciano è la quarta vittoria su quattro per i biancazzurri, in controllo per tutto l'incontro e trascinati dai 19 punti di Macina e dai 15 di un Raschi che sfiora la tripla doppia. Coi 10 a testa di Saponi e Palmieri sono quattro i sammarinesi a due cifre in una gara partita col freno a mano tirato, ma quasi tutta biancazzurra.

Il buon avvio di Tagnani garantisce qualche possesso di vantaggio a Montemarciano, che però, dopo il 9-10, non metterà più il naso avanti. Palmieri, Raschi e Saponi combinano e al primo intervallo è +7 Titano, parzialoni ospiti non ne arrivano e pian piano la forbice si allarga. Al riposo lungo è +12, mentre dopo il terzo quarto di fuoco di Macina – 14 punti con tre triple – al 32° è +17.

Sembra il colpo di grazia, invece dopo il fondo Montemarciano risorge, così in 4', trascinata da Centanni e Maiolatesi, arriva fino al -6. La Titano però non si fa prendere dall'ansia, anzi la chiude per davvero, siglando il 6-0 che, a 1' 30” dalla sirena, mette fine a ogni discorso. Chiuso in gloria il girone d'andata, il ritorno comincia domenica a Recanati, sul parquet dell'ex Padovano.



