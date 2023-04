SERIE C La Pallacanestro Titano festeggia il ritorno in serie C Il quintetto sammarinese vince facile con Umbertide e conquista la promozione con tre giornate d'anticipo

Serviva una vittoria contro il fanalino di coda Umbertide per conquistare la matematica certezza della promozione in serie C. La Pallacanestro Titano non si è fatta sfuggire l'occasione ed ha ottenuto i due punti che servivano per centrare l'obiettivo del salto di categoria. Una partita dominata dal quintetto di Stefano Rossini che ha trovato nel solito Gamberini il mattatore di giornata con 27 punti. Bene anche Palmieri con 16 e Andrea Raschi a quota 13. Sul parquet di Acquaviva è finita con il punteggio di 89 a 57 e al suono della sirena è cominciata la festa per una promozione arrivata con tre giornate d'anticipo.

