SERIE C La Pallacanestro Titano gioca a Recanati Alle 21.30 si gioca l'anticipo dell'undicesima giornata sul parquet della capolista Recanati

La Pallacanestro Titano gioca a Recanati.

Anticipo di campionato per la Pallacanestro Titano impegnata questa sera sul parquet della capolista Recanati. Marchigiani primi a punteggio pieno con 9 vittorie in altrettante partite e reduci dal turno di riposo. Il quintetto sammarinese, invece, con la vittoria ottenuta contro Perugia è salito al quarto posto, a quota 12 punti, in coabitazione con Osimo e Gualdo. Si gioca al PalaCingolani con palla a due alle 21.30.

