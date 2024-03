SERIE C La Pallacanestro Titano in campo questa sera a Urbania

Turno infrasettimanale per il campionato di basket di serie C. La Pallacanestro Titano scenderà in campo questa sera alle 21.30 sul parquet di Urbania nella tredicesima giornata del girone di ritorno. Il quintetto sammarinese, che dovrà rinunciare a Dini infortunato, occupa il quarto posto ed è quasi matematicamente ai play-off dove si qualificano le prime otto in classifica. Quasi fuori invece dalla post season Urbania che però è l'unica squadra ad aver battuto in campionato la capolista Recanati che vanta il record di 26 vittorie in 27 giornate.

