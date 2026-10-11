SERIE C La Pallacanestro Titano lotta ma cade a Molinella per 75-62 Seconda sconfitta stagionale per San Marino, nonostante le grandi prestazioni di Fusco e Rinaldi

La Pallacanestro Titano lotta ma cade a Molinella per 75-62.

Non bastano alla Pallacanestro Titano la doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi di Fusco e i 20 punti di Rinaldi per compiere l'impresa a Molinella. La squadra di San Marino viene sconfitta per 75-62, con la squadra di casa che ha comandato per quasi tutta la durata del match.

Molinella va subito in doppia cifra di vantaggio, ma San Marino accorcia sul finire del primo quarto sul 19-14, e trovano il pareggio sul 24-24. Negli ultimi 3' del primo tempo altro allungo di Molinella, che va all'intervallo lungo sul 40-30. Rinaldi riporta i titani a -4 nel terzo quarto, ma arriva un altro break di 9-0 sul finale del periodo per Molinella, e all'ultima pausa il punteggio è 58-45. San Marino finisce anche sul -14 nell'ultimo quarto, ma arriva l'ennesima reazione dei Titans, con la bomba di Fusco che riporta i suoi a -4 a 4'18” dal termine. Molinella allunga ancora ma i Titans restano ancora attaccati alla partita e a 2' dalla fine il punteggio è 68-62, ma Carella, Marchi e Tognon chiudono i conti e Molinella si impone per 75-62.

Il prossimo impegno per la Pallacanestro Titano sarà sabato prossimo al Mutieventi, contro la 4 Torri Ferrara.

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