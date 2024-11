La Pallacanestro Titano ospita Porto Sant'Elpidio

La Pallacanestro Titano ospita Porto Sant'Elpidio.

Reduce da due sconfitte consecutive la Pallacanestro Titano ospita questa sera al Multieventi Porto Sant'Elpidio nella nona giornata del campionato di serie C di basket. La squadra di Stefano Rossini ha perso la scorsa settimana in trasferta per 63-48 contro Urbania, mentre la settimana precedente era arrivato un ko casalingo contro Forlimpopoli per 92-52. In classifica i Titani hanno otto punti proprio come Porto Sant'Elpidio. La sfida di oggi rappresenta un crocevia importante per la stagione.

