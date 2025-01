Nell'ultima giornata del girone di andata di serie C di basket, la Pallacanestro Titano esce sconfitta dal campo dell'MBA Fossombrone con il punteggio di 72-62. Per i marchigiani da segnalare i 27 punti di Pagliaro, sono 21 quelli di Felici per i Titani. Biancoazzurri sempre costretti a inseguire che chiudono l'andata con una sconfitta e restano a 10 punti in classifica. Prossimo impegno al Multieventi contro Jesi per la prima del girone di ritorno.