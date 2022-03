SERIE C SILVER La Pallacanestro Titano riceve Ascoli per riscattare Perugia Dopo il -20 incassato in Umbria, i Titans tornano al Multieventi per la prima casalinga della seconda fase.

L'esordio nella seconda fase non è stato dei migliori per la Pallacanestro Titano, chiamata al riscatto contro un avversario, Ascoli, partito con un risultato quasi uguale e contrario. I marchigiani arrivano al Multieventi dopo l'84-65 sulla Giovane Pesaro, un +19 valsogli l'aggancio al 7° posto, il penultimo utile per i playoff. Viceversa i biancazzurri vengono dall'85-65 subito a Perugia, un ventello pesante e inaspettato per una formazione sin qui protagonista di un ottimo campionato. Nella classifica complessiva, la Titano è ancora seconda, a +2 da Montemarciano e Fossombrone e -4 dalla capolista Porto Recanati, viceversa fresca di netto successo nel big match proprio con Montemarciano. Alla prima casalinga di questa seconda fase, per i Titans seguiranno le due trasferte di Tolentino e Gualdo, che chiuderanno l'andata. Poi un ritorno con tre gare su quattro al Multieventi, quindi si tireranno le somme definitive per i playoff, nei quali sono in palio le due promozioni in Serie C Gold.

