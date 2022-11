SERIE C SILVER La Pallacanestro Titano riceve Perugia per una sfida tra prime Si gioca domani alle 18, al Multieventi.

Passando a Recanati l'ormai lanciata Pallacanestro Titano s'è issata nel gruppone di vetta. E ora, per restarci, è chiamata al secondo esame di fila con una capolista: al Multieventi arriva Perugia, che ha lo stesso record dei Titans (5-1) e come loro è caduta solo con Urbania, un'altra del lotto di prime. Tolta Loreto Pesaro – unica imbattuta e capolista de facto, visto l'asterisco per la gara in meno – gli umbri hanno la seconda media punti del girone, appena inferiore agli 80 a partita. Il che, finora, si è tradotto in larghi successi: quando ha vinto lo ha sempre fatto con almeno 10 punti di vantaggio, con tanto di +20 su Osimo, +31 su Falconara e +45 su Spoleto. Numeri comunque messi insieme contro squadre di bassa classifica, un altro mondo rispetto a una Pallacanestro Titano che, dopo il rovescio alla prima con Urbania, ha sommato 5 successi in fila. Per la sfida di cartello in questione, Rossini ha a disposizione tutta la rosa dei senior: qualche acciacco giusto tra i giovani, con Lettoli fuori per infortunio. Si gioca domani, alle 18.

