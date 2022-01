SERIE C SILVER La Pallacanestro Titano riparte dall'alto: al Multieventi c'è Fossombrone Fermi da oltre un mese causa pandemia, i biancazzurri ripartono dalla sfida alla capolista, che ha due punti in più. Sirena d'inizio alle 18.

Dopo più di un mese di stop tra feste e pandemia, la Pallacanestro Titano torna in campo ed è subito scontro d'altura. Al Multieventi c'è il Fossombrone, che guida la classifica, insieme a Montemarciano, con +2 sui biancazzurri, all'andata battuti con un combattuto 59-57. Stavolta però la Titano avrà una freccia in più, o meglio un'ala forte in più che risponde al nome di Francesco Fusco, veterano della categoria arrivato in corsa dal Santarcangelo. La sfida per il vertice – in programma per le 18 – vale per l'ultima giornata della prima fase, in teoria. In pratica, prima di procedere con la seconda parte del campionato si dovrà attendere il recupero delle altre tre giornate slittate. Dopo Fossombrone, la Titano se la vedrà anche con l'altra capolista Montemarciano, sempre al Multieventi e sempre alle ore 18. Poi ci sarà la doppietta di trasferte sui parquet di due squadre della parte bassa della classifica, Acqualagna e Loreto Pesaro. Entrambe lontane dal quartetto che comanda il girone, che oltre alle tre già citate comprende Urbania.

