SERIE C La Pallacanestro Titano sconfitta a Jesi Il quintetto sammarinese cede con il punteggio di 65 a 53

Si apre con una sconfitta la stagione della Pallacanestro Titano nel campionato di serie C. Il quintetto sammarinese è stato battuto sul parquet della Taurus Jesi con il punteggio di 65 a 53. Da segnalare tre uomini in doppia cifra per i Titani, Felici 16, Fusco 14 e Macina autore di 11 punti.

