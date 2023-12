SERIE C La Pallacanestro Titano sconfitta a Montegranaro

La Pallacanestro Titano sconfitta a Montegranaro.

La Pallacanestro Titano cade a Montegranaro contro una squadra tosta che riesce a dare il meglio di sé in un secondo tempo in cui la partita gira completamente. I primi due quarti viaggiano nel segno della difesa, coi Titans bravissimi a tenere i padroni di casa addirittura a 19 punti in 20 minuti. L’attacco produce abbastanza per stare davanti e all’intervallo lungo si va sul +8 per i biancazzurri (19-27). Poi cambia tutto, con Montegranaro a sciogliersi in attacco e a trovare soluzioni più efficaci, pure dalla lunga distanza. Col passare dei minuti il vantaggio sammarinese si riduce, con la Sutor ad agganciare e sorpassare già nel terzo parziale sul 45-43. La partita è ancora in equilibrio, ma nel quarto periodo ecco che di slancio Montegranaro allunga e non si volta più indietro, chiudendo sul +19 al suono della sirena finale. I Titans non riescono a tenere e la gara si chiude con la Sutor vincente per 75 a 56.

