La Pallacanestro Titano sconfitta a Tolentino

La Pallacanestro Titano è stata battuta per 70 a 61 sul parquet di Tolentino. Partita equilibrata nei primi due quarti, con le squadre che vanno al riposo sul 32 pari. Il quintetto marchigiano allunga nel terzo periodo fino a raggiungere il +15 per poi amministrare il vantaggio fino al definitivo 70 a 61. Da segnalare tra i Titani, i 14 punti di Gamberini e Altavilla ed i 10 di Andrea Raschi. Il calendario ora, come ultima partita dell’andata della seconda fase, propone per domenica prossima la trasferta a Gualdo Tadino.