La Pallacanestro Titano si presenta: qualche conferma, tante novità

La presentazione della Pallacanestro Titano

“Siamo esattamente a metà del percorso” - ha esordito così il nuovo coach della Pallacanestro Titano Simone Porcarelli alla presentazione del roster per la stagione 2020/2021. Il 14 settembre l'inizio degli allenamenti, il 14 novembre in programma la prima giornata di Serie C Silver al Multieventi contro Loreto Pesaro. Porcarelli, negli ultimi due anni vice di Massimo Padovano, sarà coadiuvato dal primo assistente Fernando Paccagnella. A disposizione del capo-allenatore una squadra da un'età media di 23 anni e mezzo e con un alto tasso di “sammarinesità”, ben 8 su 14. Il presidente dei Titans Marco Ciacci fissa gli obiettivi.

Lo scorso anno il Covid ha interrotto la cavalcata della Pallacanestro Titano che sarebbe sicuramente andata ai play-off. Arrivare tra le prime 8 è il target prefissato in un campionato “rivoluzionato” dalla nuova formula a 2 gironi. Per continuare il sogno promozione in C Gold, i biancazzurri si sono affidati ancora una volta alla grande esperienza di Andrea Raschi e Alberto Saponi oltre a quella dello storico capitano Davide Macina, da questa stagione anche preparatore atletico. A loro si vanno ad aggiungere innesti giovani ma di qualità, pronti a fare il loro esordio con i Titans. In preparazione alla prima di campionato una serie di amichevoli - scrimmage - contro Santarcangelo e due roster di Pesaro, Bramante e Pisaurum.

Nel servizio l'intervista a Marco Ciacci, presidente Pallacanestro Titano