La Pallacanestro Titano torna alla vittoria dopo una partita tutto cuore, raccogliendo il referto rosa in casa del Guelfo grazie a un super quarto periodo. In quei dieci minuti, i biancazzurri di coach Rossini sono capaci di segnare 24 punti, con tripla cruciale di Davide Macina negli ultimi possessi. Top scorer del match proprio Macina con 20 punti, in doppia cifra anche Felici con 15 e Fusco con 13. I Titani vincono 74-71.