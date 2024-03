BASKET La Pallacanestro Titano vince a Perugia Il quintetto sammarinese si è imposto con il punteggio di 75 a 52

La Pallacanestro Titano vince a Perugia.

Vittoria di grande valore per la Pallacanestro Titano, che a Perugia gioca in maniera autorevole e prende un buon distacco fin dal secondo periodo, chiudendo poi senza patemi nel finale imponendosi con il punteggio di 52 a 75. Un successo per nulla banale quello ottenuto dai biancazzurri in Umbria, visto il momento dei locali che nel 2024 avevano ottenuto una buonissima serie di risultati. Cinque in doppia cifra nel tabellino, con top scorer Fusco a quota 15.

