SERIE C La Pallacanestro Titano vince a Urbania 72-64 Altro successo che avvicina i Titans alla qualificazione ai play off.

Play off sempre più vicini per la Pallacanestro Titano che s'impongono a Urbania con il punteggio di 72-64 nella 13' giornata di ritorno del campionato di serie C. I Titani conducono sempre la partita e conquistano così la 18' vittoria stagionale. In tabellino da segnalare i 19 punti di Gamberini. Doppia cifra anche per Pesaresi 15, Felici 14 e Macina 10. Il prossimo impegno della squadra di coach Millina sarà ancora in trasferta a Tolentino.

