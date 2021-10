La Pallacanestro Titano vince ancora. Superato Urbania 61-56.

Tre su tre per i Titans. La squadra di coach Porcarelli non sbaglia nemmeno la prima davanti al proprio pubblico e dopo i due successi nelle due giornate precedenti, centra anche il terzo successo di fila. Contro Urbania la Pallacanestro Titano s'impone 61-56. Il finale di partita sorride dunque a ai biancoazzurri che però non partono benissimo. Saponi non è della partita, i marchigiani vanno sull'8-4. La gara prende la strada dell'equilibrio e alla fine di primo quarto i Titans sono avanti di un punto: 12-11.

Al ritorno in campo San Marino sembra poter rompere l'equilibrio, tanto che dopo 15 minuti c'è allungo sammarinese sul 21-13. Un buon vantaggio che Urbania ha la capacità di andare a recuperare. All'intervallo lungo i Titans sono avanti 29-26. Al ritorno in campo Urbania parte meglio e va sopra di uno, San Marino non ci sta e piazza il break che vale un'apparente fuga. Apparente perché Urbania è già lì a -3, 45-42. Nell'ultimo quarto Urbania va in vantaggio. I Titans pareggiano dalla lunetta, inizia un break decisivo di 11-0. Urbania non recupera, vince la Pallacanestro Titano 61-56.

Tra i biancoazzurri 24 punti di Gamberini, 19 per Dini. In classifica guidano i sammarinesi a punteggio pieno con Montemarciano. Prossimo impegno ancora in casa contro Acqualagna.

