La Pallacanestro Titano vince in trasferta

I Titani s'impongono 65-49 a Pedaso

La Pallacanestro Titano vince in trasferta.

Vittoria d’autorità per la Pallacanestro Titano a Pedaso nella seconda giornata del girone di ritorno. Macina e compagni tengono sempre il pallino del gioco in mano e riescono ad allargare il margine col passare dei minuti, specialmente con una ripresa da 10 e lode dal punto di vista difensivo. Alla fine il top scorer è Amati con 16 punti, subito dietro Ugolini a 15 e Felici a 14. I Titani s'impongono 65-49. Prossimo impegno in casa contro Santarcangelo.

