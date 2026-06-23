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La RBR riparte dalle basi: confermati Dell'Agnello e tre giocatori. Cambiano ad e dg

L'allenatore ci sarà anche l'anno prossimo, così come Marini, Tomassini e Denegri. Carasso lascia,

23 giu 2026
La RBR riparte dalle basi: confermati Dell'Agnello e tre giocatori. Cambiano ad e dg

La Dole Rimini riparte dalle basi: Sandro Dell'Agnello guiderà la squadra dalla panchina anche nella stagione 2026/27 e Giovanni Tomassini farà altrettanto dal campo. Il club rivierasco ha confermato allenatore e capitano per un altro anno, dopo la vittoria della Coppa Italia Serie A2 e la seconda finale playoff consecutiva. L'annuncio è arrivato durante la conferenza stampa che ha chiuso la stagione, seguito da altri, alcuni di peso, tra conferme, addii e rinnovi.

Oltre a Tomassini, già certi di far parte della squadra che si riunirà a fine estate sono lo specialista del tiro da 3, Pierpaolo Marini, e Davide Denegri, che nell'anno appena chiuso ha giocato da playmaker, ma che potrebbe spostarsi nel proprio ruolo naturale (guardia tiratrice) se Rimini trovasse effettivamente un play da affiancargli, come pare stia tentando di fare.

Alla voce addii si registrano le uscite di Luca Pollone e Stefano Saccoccia, mentre cambia qualcosa anche nell'organigramma: dopo otto anni, Paolo Carasso non sarà più l'amministratore delegato, ruolo che ha lasciato per concentrarsi sulla gestione di altre società sportive del territorio, e Renato Nicolai è il nuovo direttore sportivo del Rimini Basket.




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