La Spagna di Sergio Scariolo vince gli Europei 2022

La Spagna ha battuto la Francia 88-76 ed è diventata campione d'Europa. Se escludiamo gli Stati Uniti la nazionale che ha dominato di più la scena mondiale negli ultimi quindici anni è stata la Spagna. E dal 2009 sulla panchina iberica c'è l'allenatore italiano Sergio Scariolo, che attualmente allena anche la Virtus Bologna e nel 2018 - 2019 come assistente allenatore ha pure vinto un titolo NBA a Toronto. Fino a qualche anno fa le sue vittorie erano giustificate da un roster pazzesco di giocatori come ad esempio i fratelli Pau e Marc Gasol, Ricky Rubio, Juan Carlos Navarro, Rudy Fernández.

Adesso quella generazione è quasi totalmente in pensione e al posto dei due Gasol ci sono Willy e Juancho Hernangomez. E la Spagna nonostante ciò continua a vincere. Ha vinto gli ultimi mondiali 2019 e adesso pure gli europei. E qui molti meriti sono dell'allenatore italiano che in Spagna trattano come un messia. Sono stati forse gli europei più ricchi di stelle che ci siano mai stati. Di sicuro gli unici dove sono stati presenti i due volte mvp NBA Jokic e Antetokounmpo e in più Doncic che potrebbe diventarlo a breve. Però nessuno di questi tre giocatori ha vinto la manifestazione nonostante dei rendimenti stellari, perché a basket si gioca cinque contro cinque e ci sono anche delle riserve. E un singolo giocatore non vince senza il supporto dei compagni.

Andrea Renzi