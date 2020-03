SERIE C SILVER La stagione della Tiss'You Care San Marino si ferma sul più bello L'annullamento dei campionati di basket italiani, dalla Serie B in giù, riguarda anche la Pallacanestro Titano. La Serie C Silver si conclude a sei giornate dal termine della regular season con i biancazzurri al quarto posto in classifica.

Una stagione esaltante, fermata solo dal maledetto virus. Il campionato 2019/2020 della Tiss'You Care San Marino si conclude a sei turni dal termine della regular season dopo la decisione di cancellare il basket italiano, dalla Serie B in giù. E quindi anche la C Silver si ferma con la Pallacanestro Titano quarta a 28 punti, frutto di un cammino da 14 vittorie e 6 sconfitte. Meglio dei biancazzurri solo Todi a 32, Montemarciano e Urbania entrambe appaiate a quota 30. La post-season sarebbe stata praticamente matematica, dal momento che vi avrebbero avuto accesso le prime 8 della classifica con in palio una promozione in C Gold. E invece, niente di questo succederà.

Una stagione che era cominciata seguendo una linea guida: tanti, tantissimi giovani affiancati da veterani. Solo 4, infatti, gli over 18: oltre alle conferme del capitano Davide Macina e del classe '99 Tommaso Sorbini si registrano gli arrivi di due innesti di assoluto valore come Andrea Raschi, leader della nazionale sammarinese, e Alberto Saponi proveniente dalla Rinascita Basket Rimini. A questi si è aggiunto per un breve periodo Pietro Ugolini, passato a Varese in Serie B durante l'anno. Roster ancora una volta affidato a coach Massimo Padovano, già responsabile del settore tecnico della Federazione Sammarinese Pallacanestro. Un “maestro”, quando si parla di giovani.

L'esordio in campionato è fissato ad inizio ottobre, in casa contro Acqualagna. Finisce 58-55 per i Titans, poi qualche difficoltà di troppo. Sconfitte in serie con Fossombrone, Recanati, Montemarciano e Urbania. Da lì qualcosa cambia e arriva la svolta: il 9 novembre la Tiss'You Care sbanca il parquet di Jesi con un perentorio 88-64 e non si ferma più. Arriveranno ben 11 successi, nel mezzo solo il ko maturato negli ultimi minuti contro la capolista Todi. Una striscia di risultati utili che proiettano i biancazzurri lassù con le prime della classe. Poi lo stop del campionato che vanifica tutto. Rimarrà, però, la grande stagione della Pallacanestro sammarinese nella speranza di ripeterla il prossimo anno.



