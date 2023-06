BASKET La stagione in NBA 2022 – 23 degli italiani

Gli italiani che militano attualmente in NBA sono due, o forse tre. Simone Fontecchio con la maglia degli Utah Jazz ha avuto inizialmente problemi di adattamento e poco minutaggio, ma finiti questi problemi ha avuto qualche sporadica ed interessante impennata, giocando pure sei volte da titolare. La speranza del suo club è che il prossimo anno partirà già lanciato senza i problemi di adattamento avuti quest'anno. Danilo Gallinari che è prossimo ai trentacinque anni, quest'anno a causa infortuni non ha potuto giocare neanche un minuto coi Boston Celtics, che con lui sarebbero stati ancora più competitivi per il titolo. Il gallo probabilmente non giocherà neanche i prossimi mondiali con l'Italia e già dal prossimo anno potrebbe andare a Milano, dove intende chiudere la propria carriera. Poi c'è Paolo Banchero appena nominato Rookie dell'anno in NBA, che però dopo un lungo tira e molla sembra che abbia intenzione di giocare per la nazionale americana, nonostante negli ultimi mesi avesse espresso un forte interessamento per l'Italia. L'Italia è una delle trentadue nazionali che giocheranno i mondiali quest'anno in Indonesia, Giappone e Filippine.

Andrea Renzi

