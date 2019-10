La Tiss' You Care San Marino riceve Loreto per muovere la classifica

Dopo la “cattività” di Acquaviva, la Tiss' You Care San Marino torna nella sua abituale tana del Multieventi, con l'obiettivo di ritrovare un successo smarrito proprio nell'esordio casalingo. L'avversario di turno è il Loreto, che ha un record opposto a quello dei biancazzurri – due vittorie e una sconfitta – e dunque sta 2 punti più sopra. Quell'unico ko è arrivato con Acqualagna, vittima della Titano alla prima giornata. Ironia della sorte gli ospiti di stasera hanno poi avuto la meglio su Fossombrone, che invece ha battuto proprio il quintetto di Padovano. Poi caduto anche nell'altra trasferta, quella di Recanati, prima tappa di un tour de force di cinque partite in 9 giorni. Comprendente tre gare della prima squadra e due dell'Under18, che però impiega almeno 7 giocatori del roster per la C Silver e dunque, in termini di sforzo, è da tenere in considerazione. Gli under hanno cominciato vincendo a Pescara, ora sta ai grandi tornare a muovere la classifica. Anche per recuperare fiducia in vista di domenica, quando a Montemarciano si proverà a cancellare quello zero nella casella delle vittorie esterne. La palla a due è alle 21.