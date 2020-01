La Tiss'You Care San Marino sbanca Acqualagna e sale al terzo posto

Ancora una vittoria per la Pallacanestro Titano nel campionato di serie C Silver. Il quintetto di Massimo Padovano vince per 72 a 70 sul parquet di Acqualagna. Per i la Tiss' You Care San Marino si tratta della settima vittoria nelle ultima 8 giornate. Un successo che permette ai Titans di salire al terzo posto della classifica ed agganciare proprio Acqualagna. Da segnalare cinque uomini in doppa cifra per i sammarinesi, Ugolini 14, Raschi 13, Sorbini 12, Macina 11 e Palmieri 10 punti