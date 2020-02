SERIE C La Tiss You Care San Marino supera Jesi e consolida la zona play-off Macina miglior marcatore con 16 punti, Semprini 14

Il + 17 finale potrebbe far pensare ad una facile vittoria della Pallacanestro Titano ed invece non è stato cosi. Il quintetto di Massimo Padovano ha dovuto faticare e non poco per avere la meglio sulla Taurus Jesi. Quella del Multieventi è stata una gara intensa, combattuta e per almeno tre quarti, giocata sul filo del perfetto equilibrio. L'avvio è tutto dei Titans con un parziale di 9 a 0 ma la squadra ospite non si scompone e nel secondo parziale sono cinque punti in fila di Carancini a valere il primo sorpasso ospite, con Jesi che va all'intervallo lungo, avanti 28 a 26. Anche nel terzo periodo, tanta energia in campo, con sorpassi e contro sorpassi e con il quintetto marchigiano che mantiene due punti di vantaggio al suono della terza sirena. La partita si decide nell'ultimo quarto. Palmieri da 3 punti apre il break dei Titani, Semprini in transizione firma il +5, Macina e Raschi trascinano i Titans sul 61-52. Jesi prova a reagire ma San Marino non concede più nulla e non si fa sfuggire l’occasione per tornare al successo, dopo lo stop di Urbania. Finisce 71 a 54 con la Tiss You Care che chiude con 4 uomini in doppia cifra. Macina, miglior marcatore con 16 punti, poi Semprini 14, Raschi e Saponi con 13. Una vittoria che permette ai Titani di salire a quota 28 punti, consolidando il quarto posto e la zona play-off.



