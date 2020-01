SERIE C SILVER La Tiss' You Care San Marino vince anche a Pesaro La squadra di Padovano s'impone per 75 a 60 nel turno infrasettimanale di serie C

Quinta vittoria consecutiva, la decima nelle ultime undici partite per la Tiss' You Care San Marino che nel turno infrasettimanale s'impone per 75 a 60 sul parquet del Loreto Pesaro. Protagonisti del successo sammarinese, Andrea Raschi con 21 punti e Sorbini, a quota 15. Una vittoria che permette al quintetto di Massimo Padovano di consolidare il terzo posto in classifica, in attesa della sfida di domani alle 18 al Multieventi contro Montemarciano, seconda forza del campionato di serie C silver.



