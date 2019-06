La VL ad un passo da Federico Perego

Il primo acquisto della nuova stagione della VL Pesaro dovrebbe essere Federico Perego; il giovane allenatore, dopo aver ottenuto l’accesso alle Final Four di Champions League e fresco vincitore della Coppa di Germania con il Bamberg, potrebbe firmare un biennale con la società del presidente Ario Costa. L' accordo tra Perego e la VL dovrebbe avvenire in questo weekend. Sul fronte giocatori, c'è un forte interessamento di Pesaro per il playmaker Giuseppe Poeta.