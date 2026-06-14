La VL compie 80 anni: Gianfranco Bertini racconta il basket pesarese in un docufilm

C'è una città, nel nord delle Marche, che ha un rapporto di simbiosi totale con il basket, una commistione che va oltre la categoria e gli alti e i bassi agonistici di una lunga storia d'amore, in cui lo sport è diventato un fattore culturale, e ora celebra gli otto decenni di vita che ne incarna la passione dal 1946. Pesaro ha cominciato a festeggiare l'80° anniversario della Victoria Libertas, con un docufilm su e con Gianfranco Bertini, intitolato “Il filo del ragno”.

Classe 1938, inserito nella hall of fame della pallacanestro italiana, scrittore e giornalista, Bertini ha vissuto il basket dei pionieri, quello della "palla al cesto" in cui era permesso disputare partite all'aperto, e ha visto nascere e crescere la società pesarese, con cui ha esordito tra i grandi, prima di giocare in alcune delle più importanti realtà italiane, di vincere lo scudetto con Milano, di far parte stabilmente della Nazionale, e di tornare a casa.

Soprannominato “Il ragno”, racconta l'arrivo della pallacanestro a Pesaro, la crescita della passione verso questa disciplina e il passaggio all'Hangar di viale dei Partigiani, storico palazzetto della VL, che lì visse gli anni migliori, vincendo anche due scudetti con lo sponsor Scavolini sulla maglia. Proprio all'Hangar, ora riconvertito in auditorium, la proiezione del docufilm ha riportato il basket per una sera.

"Secondo me la pallacanestro mia, come la intendo io, va dal 1936, quando è nata, al 1996, quando la VL, poi Benelli, poi Scavolini, eccetera, ha lasciato questo posto, che era magnifico, per andare nel palazzetto nuovo - spiega Bertini, che parla di quell'era come l'età dell'oro del basket -. Quindi io ho vissuto buona parte di questa storia".

Nell'Hangar si sono vissuti anche dei momenti iconici dello sport italiano, come un famosissimo dito puntato di un giocatore verso un altro: "Sì, quello di Walter Magnifico contro Mike D'Antoni, nel momento topico della gara-4 del primo scudetto, nel 1988 - ricorda Bertini, che l'ha vissuto in prima persona -. Ce ne sono stati parecchi di momenti così, ma quello è stato il più simbolico, ha segnato il coronamento della storia della VL, che da zero, dal niente, dall'essere una squadretta normale, arrivò allo scudetto, ovviamente grazie anche alla potenza economica e umana della famiglia Scavolini".

Nella pellicola, diretta dal giornalista Giovanni Lani, si approfondiscono anche il rapporto e l'amicizia di Bertini con due colossi del basket del secolo scorso, Sandro Riminucci, l'Angelo biondo venuto da Tavoleto, e Bodgan Tanjevic, il montenegrino che guidò l'Italia alla vittoria degli Europei del '99. La loro narrazione s'intreccia quello del pesarese per raccontare il valore del basket in quegli anni, come sport e fenomeno culturale.

"Nel racconto si capisce innanzitutto come il basket sia stato un grande equilibratore sociale - spiega il regista, che definisce Bertini 'un mito' -, perché dava la possibilità, al di là del calcio e di altri sport particolarmente in voga, di fare un'ascesa sociale. Non solo dentro a uno schema già noto e prevedibile, come era ad esempio quello del calcio, ma anche con un altro tipo di sport che, per la dinamicità e l'imprevedibilità del finale, lasciava questo senso dell'ansia e della suspense. Probabilmente le nuove generazioni postbelliche videro che questo ribaltamento delle situazioni durante la partita fosse una cosa in più, che altri sport non avevano".







