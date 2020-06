La VL disegna il suo futuro

E' stato un incontro lungo, ma non risolutivo, quello tra i dirigenti della VL Pesaro, i vertici del Consorzio e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Con loro il nuovo consulente Livio Proli, mentre non erano presenti i fratelli Beretta. Smentita comunque la voce che voleva il main sponsor della passata stagione passare a Reggio Emilia. Sul tavolo l'argomento serie A che per storia e strutture rappresenta un patrimonio che la società vuole salvare, dovendo però fare i conti con un budget risicato. Un budget sul quale potrebbe ulteriormente influire in senso negativo la necessità di giocare almeno una parte di stagione a porte chiuse. Possibile che le parti si riaggiornino a breve: tanti club infatti, tra i quali Roma, Cremona e Pistoia, stanno riscontrando difficoltà per arrivare all'iscrizione e la Lega Basket potrebbe decidere di prorogare il termine del 15 giugno. Allo studio del Governo ci sarebbe anche un decreto sul credito d'imposta da applicare alle sponsorizzazioni, norma che risulterebbe un incentivo a investire nello sport. L'impressione è che la prossima settimana possa risultare decisiva per il futuro della VL.