BASKET La VL ospita Sassari Dopo il successo di Bologna, i biancorossi cercano il secondo acuto stagionale contro una delle grandi del campionato

Si giocano nel weekend, le gare della 19esima giornata del campionato di serie A. Dopo la vittoria sul parquet della Fortitudo Bologna, la Carpegna Prosciutto Pesaro ospita domani, con inizio alle 18, il Banco di Sardegna Sassari. La squadra allenata da Gianmarco Pozzecco occupa il secondo posto in classifica e oltre ad avere la miglior difesa del campionato propone anche diversi giocatori che hanno oltre il 50% nel tiro da tre punti. In casa biancorossa, migliorano le condizioni di Chapman che Giancarlo Sacco spera di avere a disposizione per la partita di Bologna contro la Virtus dopo il turno di riposo della prossima settimana. Buone notizie per Thomas che è tornato ad allenarsi è dovrebbe essere della partita di domani contro Sassari.



