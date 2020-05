La VL Pesaro comunica le disposizioni per il rimborso degli abbonamenti Il rimborso sarà erogato solo attraverso VivaTicket.

La VL Pesaro comunica le disposizioni per il rimborso degli abbonamenti.

La VL Pesaro ha comunicato le modalità di rimborso degli abbonamenti. Il rimborso verrà erogato solo ed esclusivamente attraverso il gestore concessionario di biglietteria VivaTicket, soltanto sotto forma di voucher utilizzabili per eventi futuri. Il costo dell’abbonamento alla stagione 2019/2020 va diviso per 15 partite e moltiplicato per 5, pari al totale degli eventi non usufruiti causa pandemia. Il voucher rilasciato è spendibile, entro un anno dalla data di emissione, sul portale Vivaticket.com per l’acquisto degli eventi messi in vendita dallo stesso organizzatore.



I più letti della settimana: