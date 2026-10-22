La VL Pesaro fa 5 su 5; Fortitudo sconfitta a Livorno nel big match

Foto: VL Pesaro

Arriva un'altra vittoria per la VL Pesaro, che resta in testa alla classifica a punteggio pieno battendo Cividale, anche se faticando più del previsto. Gli ospiti restano in partita fino a pochi secondi dalla fine. Accorsi segna il +4 a 1'30" dal termine. Vecchiola sbaglia due liberi fondamentali. Miniotas dall'altra parte fa +6 e chiude i conti, con T Mack che in schiacciata fissa il punteggio finale sul 76 a 68.

Restano a punteggio pieno anche Avellino, che batte in casa Montecatini, e Livorno, che sconfigge nettamente nel big match di serata la Fortitudo Bologna. Prima sconfitta stagionale per i felsinei, che hanno fatto tanta fatica a trovare la via del canestro e sono sprofondati a oltre 25 punti di distacco già nel terzo quarto.

Arriva una grande vittoria per Rimini, che domina Sassari imponendosi per 84 a 67. Partita comandata dal primo all'ultimo minuto, con il vantaggio che nel secondo tempo va più volte ben oltre i 20 punti. Sconfitta a sorpresa, invece, per Forlì, che cade per 79 a 74 a Vigevano, con i lombardi che trovano il primo successo stagionale.







