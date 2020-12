BASKET La VL Pesaro ha ingaggiato Gerald Robinson Il giocatore americano era svincolato dopo il ritiro di Roma

La VL Pesaro ha ingaggiato Gerald Robinson.

La Vuelle Pesaro ha definito l'ingaggio di Gerald Robinson, guardia di 31 anni, svincolato da Roma dopo che la società capitolina ha deciso di ritirarsi dal campionato di serie A. Il giocatore americano potrebbe già allenarsi nel pomeriggio con i nuovi compagni di squadra ed essere a disposizione di Repesa, per la trasferta di domenica prossima a Milano contro la capolista Armani. Nella stagione 2012/2013 veste la maglia della formazione belga della Stella Artois Leuven Bears. L’annata successiva lo vede impegnato in Israele con l’Hapoel Gilboa Galil Elyon. L’anno dopo si trasferisce in Lettonia dove conquista il titolo nazionale con i colori del VEF Riga e disputa l’Eurocup (con una media di 16.1 punti, 3.8 rimbalzi e 3.3 assist). Nel 2015/2016 è in Francia con il Nanterre, la stagione seguente per lui inizia in Iran al Bandar Imam e si chiude all’Alba Berlino prima di due campionati che lo vedono ritornare in Francia con il Monaco con cui raggiunge la finale scudetto e la finale di Champions League nel 2017/2018. Nella competizione europea è protagonista con una media di 15 punti, 3 rimbalzi e 3,1 assist. Nel 2019/2020 la sua annata inizia in Grecia nel Promitheas Patrasso con cui partecipa anche all’Eurocup terminando poi in Turchia al Bursaspor (con una media di 10.5 punti, 2.1 rimbalzi e 3 assist). Nel mese di agosto 2020 firma con la Virtus Roma fino al ritiro dal campionato di Serie A della formazione capitolina. Nella sua nuova esperienza a Pesaro vestirà la maglia numero 22. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: