La VL Pesaro ingaggia Riccardo Visconti.

Guardia classe 1998, inizia il suo percorso cestistico nelle giovanili della Kolbe Torino per approdare poi alla Libertas Amici San Mauro Basket e alla Don Bosco Crocetta. In seguito lo attende il passaggio alla Reyer Venezia con cui nel 2015 esordisce il massimo campionato. Con la formazione Under 18 dei veneti nel 2015/2016 vince il titolo nazionale. Nel 2017/2018 viene ceduto in prestito in Serie A2 a Verona mentre nelle due stagioni successive è impegnato sempre nel secondo campionato ma con la maglia di Mantova. Nell’estate 2020 torna in Serie A firmando un contratto biennale con la Happy Casa Brindisi. Visconti vanta anche medaglie conquistate con le selezioni giovanili della Nazionale azzurra: nel suo palmarès troviamo il bronzo ottenuto nel 2016 in Turchia agli Europei Under 18 e l’argento nel 2017 in Egitto nei mondiali Under 19. Riccardo è molto determinato in vista della nuova esperienza che lo attende a Pesaro: “Sono molto contento e orgoglioso della chiamata da parte di Coach Repesa e della società. Sono pronto a mettermi in gioco e a dare tutto per un club storico come la VL!”.