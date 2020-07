COACH E MERCATO La VL Pesaro presenta Repesa... e annuncia Baldi Rossi? Il capitano della Virtus ha l'accordo coi biancorossi. Vicino anche Tambone, mentre sfuma Fontecchio: per lui triennale con l'Alba Berlino.

Nel pomeriggio la VL Pesaro presenterà alla stampa il nuovo coach, Jasmin Repesa. E magari si parlerà anche di mercato, visto che potrebbe essere il giorno dell'annuncio dell'ingaggio di Filippo Baldi Rossi: il capitano della Virtus Bologna ha già l'accordo coi biancorossi, una volta limati i dettagli della buonuscita da parte delle Vnere sarà ufficialmente il primo acquisto stagionale. Vicino anche il play di Varese Matteo Tambone, mentre sfuma l'arrivo di Simone Fontecchio, che ha firmato un triennale con l'Alba Berlino e dunque giocherà in Eurolega. Trattativa in corso anche per la guardia di Sassari Michele Vitali, che ha ricevuto un'offerta dalla VL e sta valutando il da farsi.



