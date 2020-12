La VL Pesaro recupera Massenat e attende la Fortitudo

Salta la Virtus Roma e Pesaro perde due posizioni: non più terzo – ora solo di Trento e Virtus Bologna – ma quinto posto, perché il successo coi capitolini è svanito insieme alle loro partite. Ma più che i punti persi contano quelli da fare e sotto questo aspetto la notizia vera è che Massenat, fermo tutta la settimana, è arruolabile. "Dopo la partita di Treviso Frantz si è fermato di nuovo - dice coach Jasmin Repesa - per fortuna il suo infortunio alla caviglia non è nulla di grave, stamattina ha ripreso gli allenamenti con la squadra. Il primo allenamento, dopo tanto, tanto tempo, nel quale eravamo al completo".





Si riparte dalla grande delusione Fortitudo, che in classifica resta com'è perché con Roma ci ha perso. Una delle 10 sconfitte nelle 11 giocate tra campionato e Champions: l'unico successo il 10 ottobre con Trento, poi, solo in A, altre 6 ko, l'ultimo dei quali fatale a Meo Sacchetti. Il CT dell'Italia era uno dei simboli di un progetto ambizioso che, aggiungendo Happ e Banks ad Aradori, aveva unito i tre top scorer della scorsa stagione. Troppi solisti e zero alchimia, così una squadra costruita per i playoff si ritrova ultima a quota 2 e, a oggi, sarebbe la sola retrocessa. Ma dopo il brutto ko di Treviso, la VL deve stare a guardia alta. In panca sarà sfida tra ex, perché su quella della Effe, sulla quale Repesa ha vinto lo scudetto, adesso c'è Luca Dalmonte, coach VL dal '09 al '12. Il suo esordio in A da biancoblu sarà proprio alla Vitrifrigo, dopo il ko con Bilbao in coppa. Più interessante il duello sotto plancia, dove con Cain, Filipovity e Happ si ritroveranno tre dei quattro migliori rimbalzisti del torneo.



Nel video le parole del coach della Carpegna Prosciutto Pesaro, Jasmin Repesa