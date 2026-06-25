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La VL Pesaro riparte da coach Valli. Dalla Salda: "Prima la salvezza, poi i playoff"

Il modenese sostituirà Spiro Leka. Fu assistente di Messina e Peterson, ha allenato in A1 e A2. L'ad dei biancorossi definisce gli obiettivi stagionali

di Nicola Petricca
25 giu 2026
La presentazione di coach Roberto Valli, nuovo allenatore della VL Pesaro
La presentazione di coach Roberto Valli, nuovo allenatore della VL Pesaro

La VL Pesaro riparte da Giorgio Valli. Sarà il modenese il nuovo allenatore biancorosso, dopo la fine del rapporto tra i marchigiani e Spiro Leka, terminato con un ritorno in A1 sfiorato e un playoff concluso prima di quanto previsto, contro Rimini. La VL lo ha presentato oggi alla stampa, ma il suo lavoro sul parquet, insieme a un primo, ridotto, nucleo di giocatori, formato dai pochi rimasti dopo lo sfoltimento delle scorse settimane e da alcuni giovani, era già partito lunedì.

“Sono molto felice e onorato per questa opportunità che la VL mi ha concesso - ha commentato l'allenatore -, per me si tratta di un grande stimolo e di un’importante casella nel curriculum di un allenatore, considerando la grande passione che c’è a Pesaro per la pallacanestro. Non vedo l’ora di cominciare".

Valli ha una carriera lunga quasi 50 anni come allenatore e tra le proprie esperienze vanta anche quella di vice di Ettore Messina, ai tempi della Virtus Bologna, quando le V nere vinsero l'Eurolega, nel 1998. Come head coach ha allenato sia in Serie A1, sia in Serie A2, ha vinto una Coppa Italia di Legadue con Scafati, nel 2006, e due titoli negli Emirati Arabi con lo Shabab Al-Ahli, tra 2020 e 2021. Rientrato in Italia, ha poi allenato a Mantova, Treviglio e, nel 2024-25, a Napoli in Serie A1.

Alla presentazione ha parlato anche l'amministratore delegato della VL, Alessandro Dalla Salda, definendo gli obiettivi stagionali, che per ora risultano ridimensionati rispetto allo scorso anno: “Una volta sicuri della permanenza in categoria, ovviamente proveremo a centrare l’accesso ai playoff. Il nostro mercato deve presentare grandi idee e qualche giocatore molto forte, con la capacità di essere molto competitivi anche grazie al lavoro del nostro staff e andando alla ricerca di giocatori poco conosciuti”.




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