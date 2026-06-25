SERIE A2 La VL Pesaro riparte da coach Valli. Dalla Salda: "Prima la salvezza, poi i playoff" Il modenese sostituirà Spiro Leka. Fu assistente di Messina e Peterson, ha allenato in A1 e A2. L'ad dei biancorossi definisce gli obiettivi stagionali

La VL Pesaro riparte da coach Valli. Dalla Salda: "Prima la salvezza, poi i playoff".

La VL Pesaro riparte da Giorgio Valli. Sarà il modenese il nuovo allenatore biancorosso, dopo la fine del rapporto tra i marchigiani e Spiro Leka, terminato con un ritorno in A1 sfiorato e un playoff concluso prima di quanto previsto, contro Rimini. La VL lo ha presentato oggi alla stampa, ma il suo lavoro sul parquet, insieme a un primo, ridotto, nucleo di giocatori, formato dai pochi rimasti dopo lo sfoltimento delle scorse settimane e da alcuni giovani, era già partito lunedì.

“Sono molto felice e onorato per questa opportunità che la VL mi ha concesso - ha commentato l'allenatore -, per me si tratta di un grande stimolo e di un’importante casella nel curriculum di un allenatore, considerando la grande passione che c’è a Pesaro per la pallacanestro. Non vedo l’ora di cominciare".

Valli ha una carriera lunga quasi 50 anni come allenatore e tra le proprie esperienze vanta anche quella di vice di Ettore Messina, ai tempi della Virtus Bologna, quando le V nere vinsero l'Eurolega, nel 1998. Come head coach ha allenato sia in Serie A1, sia in Serie A2, ha vinto una Coppa Italia di Legadue con Scafati, nel 2006, e due titoli negli Emirati Arabi con lo Shabab Al-Ahli, tra 2020 e 2021. Rientrato in Italia, ha poi allenato a Mantova, Treviglio e, nel 2024-25, a Napoli in Serie A1.

Alla presentazione ha parlato anche l'amministratore delegato della VL, Alessandro Dalla Salda, definendo gli obiettivi stagionali, che per ora risultano ridimensionati rispetto allo scorso anno: “Una volta sicuri della permanenza in categoria, ovviamente proveremo a centrare l’accesso ai playoff. Il nostro mercato deve presentare grandi idee e qualche giocatore molto forte, con la capacità di essere molto competitivi anche grazie al lavoro del nostro staff e andando alla ricerca di giocatori poco conosciuti”.

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