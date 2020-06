VL PESARO La VL Pesaro riparte da Repesa Accordo triennale con l'ex allenatore di Fortitudo Bologna, Olimpia Milano e Benetton Treviso

Dopo aver incassato il no di Maurizio Buscaglia, i dirigenti della VL Pesaro non si sono persi d'animo ed hanno scelto uno dei tecnici più titolati d'Europa per affrontare il prossimo campionato di serie A. Jasmin Repesa è il nuovo allenatore della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Ad annunciarlo sono stati direttamente il Presidente del Consorzio Pesaro Basket Luciano Amadori e il Presidente della VL Ario Costa.

Il palmares di Repesa parla da solo. Dieci campionati vinti di cui 6 in Croazia , 2 in Turchia e 2 in Italia, il primo con la Fortitudo Bologna nel 2005, il secondo sulla panchina dell'Olimpia Milano nel 2016. E poi ancora 4 Coppe di Croazia, 2 di Turchia, 2 Coppe Italia, entrambe con Milano e 2 Supercoppe italiane. Repesa ha firmato un contratto triennale, a conferma della grande volontà da parte della VL di incominciare un percorso davvero importante Decisiva nella trattativa con il coach croato, l'amicizia che lo lega ad Ario Costa fin dai tempi della Virtus Roma. Per Repesa, che dal 2006 al 2009 è stato Commissario Tecnico della Croazia, si tratta della quinta panchina italiana, dopo quelle di Fortitudo Bologna, Olimpia Milano, Virtus Roma e Benetton Treviso.



I più letti della settimana: