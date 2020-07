La VL presenta Repesa, rinnova con la Prosciutto Carpegna e annuncia Delfino

La Vl Pesaro presenta ufficialmente Jasmin Repesa, le vere notizie del giorno però sono altre due. Innanzitutto la conferma, anche per la prossima stagione, del main sponsor Prosciutto di Carpegna. Un rinnovo importante in un momento estremamente delicato dal punto di vista economico, in particolare in un contesto come quello del basket italiano. Che garantisce un budget magari non altissimo ma comunque sufficiente per costruire una squadra all'altezza. A patto che, come sottolineato da Repesa, non si facciano errori di mercato, perché possibilità di mettere pezze non ci sarà. E l'altra notizia riguarda proprio il roster, che ai confermati Drell e Zanotti aggiunge ufficialmente l'ala piccola Carlos Delfino, giocatore dal curriculum di alto profilo: 8 stagioni in NBA – tra Detroit, Toronto, Milwaukee e Houston – e due medaglie olimpiche con l'Argentina: oro ad Atene 2004 e bronzo a Pechino 2008. Le incognita sono l'età – classe '82 – e soprattutto l'anno di inattività, dopo la promozione in A con la Fortitudo. Incognita che però non spaventano Repesa, che l'ha allenato proprio nella Bologna biancoblu e l'ha fortemente voluto con sé. L'esperienza innanzitutto, anche perché l'anno scorso la VL non ne aveva né in campo né in panchina e fu un massacro. E da questo punto di vista Repesa è una garanzia: 10 scudetti tra Croazia, Turchia e Italia, dove ha trionfato con Fortitudo (2005) e Milano (2016), facendo bis anche di Coppa Italia e Supercoppa. Quattro anni fa conquistava il tricolore, nel 2019 guidava il Buducnost in Eurolega e ora si prende Pesaro.





Nel video le parole del nuovo allenatore della VL Pesaro, Jasmin Repesa