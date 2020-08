Larry Bird e "Magic" Johnson: due campioni rivali di di duttilità

Gli anni 80 della NBA sono stati segnati dalla rivalità tra i Los Angeles Lakers di Magic Johnson e i Boston Celtics di Larry Bird. Fino all'esplosione a fine anni 80 di Michael Jordan e Hakeem Olajuwon sono stati i due giocatori più rappresentativi di questo periodo. L'allenatore dei Lakers, Pat Riley, li definì due immensi fuoriclasse il cui primo pensiero e l'ultimo era sempre per la squadra. Entrambi in maniera diversa sono stati i giocatori più completi della storia. Johnson lo è stato per la capacità di poter giocare tutti e cinque i ruoli dal playmaker al centro, grazie ad un'altezza da centro e una mobilità da guardia. Invece Bird per la capacità di eccellere in tutte le fasi del gioco sia di attacco che di difesa, anche se su cinque ruoli poteva farne solo due ala piccola e ala grande. Il destino li mise nella stessa epoca l'uno contro l'altro nelle migliori squadre del periodo. Ma oltre alla loro diversa duttilità entrambi hanno sempre spiccato per signorilità, obiettività, onestà sportiva e correttezza. Entrambi hanno calato il sipario sull'altro introducendosi a vicenda nella Hall Of Fame Statunitense. Chi li ha visti all'opera negli anni ottanta può ritenersi fortunato.